Il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana in visita nella zona sud della Maremma

Orbetello (Grosseto). Questa mattina il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha portato i saluti dell’amministrazione e della cittadinanza al presidente della Croce Rossa Italiana, il dottor Rosario Maria Gianluca Valastro, in visita ufficiale nella cittadina lagunare.

L’incontro è avvenuto nella sede del comitato locale della Croce Rossa, al quale il sindaco, intervenuto su invito del presidente Michele Casalini, è stato accompagnato dall’assessore a cultura, turismo e commercio, Maddalena Ottali, e dal Comandante della Polizia Municipale, il dottor Carlo Poggioli.

Il presidente Valastro è arrivato accompagnato dal presidente regionale della Cri Lorenzo Andreoni e, in platea, erano inoltre presenti tutte le autorità militari locali, il presidente del Rotary Club Orbetello-Costa d’argento, Fernando Andreini, e il dottor Marco Nieto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Da parte sua il presidente della Cri – comitato Orbetello/Costa d’Argento, ha ringraziato l’amministrazione comunale per i tanti progetti che l’Ente e l’associazione portano avanti insieme: «Prima fra tutte – ha ricordato il presidente – la fondamentale attività di prevenzione e sicurezza sulle spiagge, ma ci sono molti altri progetti per i quali l’amministrazione non fa mancare il proprio sostegno e contributo. Da parte nostra siamo sempre disponibili e orgogliosi di fare la nostra parte per rispondere ai bisogni della comunità».

Il sindaco ha ringraziato la Croce Rossa e tutti i volontari per il lavoro che profondono sul territorio: «Con il presidente Casalini – ha sottolineato – lavoriamo da anni in estrema sintonia e con profondo rispetto. Dobbiamo ringraziare la Croce Rossa locale per la capillare presenza, per l’impegno nel sociale e per i progetti che porta avanti insieme all’amministrazione comunale. I volontari sono un bene prezioso di ogni comunità locale e il nostro comitato della Cri è senz’altro un fulgido esempio di attivismo e altruismo. Abbiamo affidato loro dei locali comunali e li ringraziamo del fatto che hanno saputo valorizzarli attraverso il volontariato/vacanze, un’attività che accresce la presenza di volontari sul territorio ed è anche un veicolo di promozione turistica».

Le conclusioni sono state lasciate al presidente Valastro, il quale ha ringraziato l’amministrazione per la fiducia e il sostegno accordato alla Croce Rossa Orbetello/Costa d’Argento ed elogiato i volontari della Cri e tutto il comitato locale: «Per essere sempre – ha sottolineato – imparziali, indipendenti, ma anche orgogliosamente ausiliari delle istituzioni: le braccia, gli occhi e l’anima dell’associazione sul territorio, che ne conosce le esigenze e si impegna per soddisfarle, ottenendo la fiducia di cittadini e rappresentanti istituzionali».

La visita a Capalbio

È stata un’accoglienza calorosa quella che Capalbio e il comitato locale della Croce Rossa hanno riservato al presidente nazionale della Cri, Rosario Valastro, e a quello regionale, Lorenzo Andreoni.

«C’è grande soddisfazione – ha dichiarato il sindaco Gianfranco Chelini – per la visita dei presidenti Valastro e Andreoni, un momento che dimostra sia la vicinanza che la capacità di ascoltare i territori, vero motore dell’organizzazione di volontariato. Il Terzo settore, che a Capalbio è molto importante, vede nella Croce Rossa locale uno degli elementi centrali della nostra comunità, contraddistinguendosi per generosità e impegno dei suoi volontari. Come amministrazione non possiamo che ringraziare i presidenti Valastro, Andreoni e Trabucco e tutti i volontari per il prezioso servizio che puntualmente prestano sul territorio».

L’incontro tenutosi stamani, al comitato locale della Croce Rossa a Borgo Carige, in via Pedemontana, ha visto la partecipazione, oltre a quella dei presidenti Valastro e Andreoni, anche del sindaco Gianfranco Chelini, del vicesindaco Giuseppe Ranieri, del presidente della Cri capalbiese, Gino Trabucco, del vicepresidente Luigi Brilli, dei volontari, del parroco don Marcello, dei comandanti della Polizia municipale, Roberto Cerulli, e dei Carabinieri, Andrea Pannega.

«Per la prima volta – commenta Gino Trabucco – i due presidenti hanno visitato insieme il nostro comitato. Sono molto soddisfatto della giornata di oggi, un momento che ci ha permesso di parlare del nostro servizio, dei suoi benefici e delle problematiche che inevitabilmente insistono in un ambito così delicato. Ringrazio tutti i volontari presenti e quelli che per motivi lavorativi non potevano esserci, ma anche i presidenti Valastro e Andreoni e l’amministrazione capalbiese per la collaborazione e il dialogo che puntualmente rinnoviamo a beneficio della comunità capalbiese».