Infrastrutture, Simiani: “Salvini blocca lo sviluppo della costa toscana”

Grosseto. “Con il Governo Meloni e con il Ministro Salvini si è bloccato il rilancio infrastrutturale della costa toscana: sono state definanziate opere già pronte come i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno per oltre 300 milioni di euro scippati e mai reintrodotti e sono state totalmente dimenticate opere prioritarie per il territorio come la Tirrenica; nonostante gli annunci della Lega, che promettevano l’inizio dei lavori nel 2025. Questa ė purtroppo la realtà di una destra che in questi anni ha creato soltanto disastri”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani, a margine della 23esima edizione della Giornata dell’economia, in programma oggi, venerdì 11 luglio, a Livorno.

“Tutte le proposte del Pd al Decreto Infrastrutture per modernizzare e mettere in sicurezza strade e ferrovie della costa sono state respinte della maggioranza: oltre al completamento della Due Mari e la stessa strada Tirrenica, sono stati infatti bocciati il Lotto zero di Livorno, la metropolitana di superficie tra Grosseto ed il mare,l’implementazione dell’Alta Velocità nel tratto ferroviario Genova-Roma. Senza infrastrutture moderne, efficaci e sostenibili le comunità locali ed il vasto ed operoso tessuto imprenditoriale non possono sviluppare una adeguata crescita sociale ed economica”: conclude Simiani.