Un nuovo kit per la Terapia intensiva: donazione all’ospedale in memoria di Giuseppina Sabatino

Orbetello (Grosseto). Si è svolta nei giorni scorsi, all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello, la donazione di kit per il reparto di Terapia intensiva. Il gesto è stato compiuto dai familiari di Giuseppina Sabatino. Il kit comprende materiali ed equipaggiamenti per il reparto, per un valore di circa 3500 euro.

«Con il cuore colmo di gratitudine, desideriamo ringraziare l’equipe della Terapia intensiva di Orbetello – dichiarano i familiari –. In voi abbiamo trovato mani sicure e cuori attenti e il vostro impegno è stato per noi un sostegno prezioso in un momento di grande difficoltà».

La donna è stata assistita nel reparto di terapia intensiva nei suoi ultimi giorni di vita. Alla donazione erano presenti i figli e il marito della signora Sabatino, Bruno Di Meglio, insieme a Giovanni Stefano Pasetti, direttore della Uosd Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero Colline dell’Albegna; Cristina Corsini, coordinatrice infermieristica della Terapia intensiva; Orazio Mileti, infermiere della Terapia intensiva, Letizia Piccolotti, operatrice socio sanitaria della Terapia intensiva, e Alessio Radi, in rappresentanza di Massimo Forti, direttore medico del presidio Colline dell’Albegna.

«Ringraziamo i familiari della signora Sabatino per questo gesto di grande affetto nei confronti dell’ospedale e in particolare del reparto di Terapia intensiva – dichiarano il dottor Forti e il dottor Pasetti -; porteremo con noi il ricordo della signora e del suo profondo senso di umanità che ci ha dimostrato in numerose occasioni durante la degenza. In quel periodo ci ha fatto omaggio anche di un’opera di cucito, ora esposta negli ambienti del reparto».