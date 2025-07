Mensa scolastica: anticipato il servizio per gli studenti con disabilità

Grosseto. Sarà attivo a partire dal 22 settembre il servizio mensa dedicato agli studenti con disabilità.

La decisione è stata approvata dalla Giunta comunale di Grosseto, che ha scelto di anticipare l’avvio del servizio, normalmente previsto dal 1° ottobre, per garantire continuità e supporto alle famiglie sin dall’inizio dell’anno scolastico.

Un’iniziativa che rientra nell’ambito dell’ampliamento dei servizi già previsti nell’addendum al contratto di servizio con Coeso Società della Salute, relativo agli interventi aggiuntivi per l’anno 2025, dal valore di oltre 820mila euro stanziati per sostenere le persone in condizioni di fragilità.

“Anticipare il servizio mensa significa offrire una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e degli studenti – dichiarano il sindaco e presidente di Coeso Società della Salute, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore al sociale, Maria Chiara Vazzano –. Si tratta di una priorità per questa Amministrazione, che in sinergia con Coeso Sds continua a mettere al centro l’attenzione verso i più fragili”.