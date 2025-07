Ha salvato padre e figlio in difficoltà in mare: bagnino eroe premiato dal Consiglio comunale

Follonica (Grosseto). Prima del Consiglio Comunale di oggi, a Follonica, il giovane bagnino Alessio Guidotti è stato premiato per l’eroico gesto di aver salvato padre e figlio in difficoltà tra le onde.

“A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la nostra comunità, desideriamo rivolgere un sentito e profondo ringraziamento ad Alessio Guidotti, giovane bagnino che nei giorni scorsi ha compiuto un gesto eroico sulle spiagge di Follonica – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e Alberto Aloisi, presidente del Consiglio comunale –. Con straordinario coraggio, prontezza e sangue freddo, Alessio si è tuffato in mare per salvare padre e figlio in grave difficoltà tra le onde. Senza esitare, li ha raggiunti e messi in salvo, evitando quella che poteva essere una tragedia. Un atto di grande altruismo, professionalità e umanità che ci rende tutti orgogliosi. Il tuo gesto, Alessio, è un esempio per tutti noi. Hai onorato il tuo ruolo e dimostrato che anche i più giovani sanno farsi carico di grandi responsabilità. Grazie, davvero”.

“Un ringraziamento speciale anche a tutti coloro che ogni giorno lavorano per la sicurezza del nostro mare e delle nostre spiagge – terminano il sindaco e Aloisi –: la Guardia Costiera, gli assistenti bagnanti, le associazioni e i volontari che con impegno e dedizione tutelano la vita di cittadini e turisti. Grazie per quello che fate, ogni giorno”.