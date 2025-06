La bandiera gialla sventola ancora su Scarlino: confermata adesione a “ComuniCiclabili”

Scarlino (Grosseto). Per il settimo anno consecutivo, il Comune di Scarlino rinnova il proprio impegno per la mobilità sostenibile aderendo all’iniziativa nazionale “ComuniCiclabili” promossa dalla Fiab – Federazione italiana ambiente e bicicletta. L’adesione coprirà l’intero triennio 2025-2027 e consentirà al Comune di continuare a fregiarsi della bandiera gialla, simbolo di qualità nella promozione della ciclabilità e della sostenibilità urbana.

«Siamo orgogliosi di rinnovare, anche per i prossimi tre anni, la nostra adesione a questa importante iniziativa nazionale – dichiara il sindaco Francesca Travison –. La bicicletta è simbolo di sostenibilità, salute e qualità della vita: valori in cui Scarlino crede profondamente e che continuiamo a promuovere con convinzione».

Il Comune di Scarlino è già dotato di oltre 11 chilometri di piste ciclabili, che collegano in sicurezza il territorio fino a Follonica e alla celebre spiaggia di Cala Violina, passando per il porto turistico della Marina di Scarlino. Inoltre, a partire da ottobre 2025, il territorio sarà direttamente coinvolto nella realizzazione della Ciclovia Tirrenica, un’opera strategica nazionale che attraverserà il Comune per oltre 7 chilometri, mentre sono in fase di progettazione le ciclabili che collegheranno l’interno al mare attraverso gli argini e quella che porterà da Casetta Citerni alle Case (Scarlino Scalo).

L’iniziativa “ComuniCiclabili” riconosce il valore delle politiche locali per la mobilità dolce e il turismo sostenibile, premiando i Comuni virtuosi con una valutazione in “bike smile”.