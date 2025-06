“Se lo abbandoni, l’animale sei tu!”: al via la campagna del Comune

Grosseto. Con l’arrivo dell’estate il Comune di Grosseto scende in campo contro l’abbandono degli animali con una potente campagna visiva con lo slogan “Se lo abbandoni, l’animale sei tu!”.

L’iniziativa è promossa dalla presidenza del Consiglio comunale in collaborazione con la società Sistema e come primo step prevede, fino al 2 luglio, l’affissione di manifesti 6×3 davanti al parco di via Giotto e in via Canada. L’obiettivo, anche in occasione della giornata nazionale contro gli abbandoni del 29 e 30 giugno, è sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto e della responsabilità verso i propri animali da compagnia.

“Vogliamo lanciare un messaggio – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti – che sia anche un appello civile e morale: abbandonare un animale è un crimine, oltre che un atto di vigliaccheria. È un gesto crudele e irresponsabile, non stiamo parlando di oggetti di cui disfarsi, ma di esseri viventi che abbiamo scelto di accogliere in famiglia. Ringraziamo la società Sistema, che ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità verso temi sociali, e Internetfly per averci regalato la grafica del progetto. Grosseto dice no all’abbandono, sì all’amore per gli animali”.

Questa campagna si inserisce in un più ampio progetto di sensibilizzazione civica voluto dal presidente Turbanti, che nei mesi scorsi ha visto l’affissione di manifesti per promuovere la donazione di sangue e per dire no al bullismo.