Urban Center: il Comune chiama a raccolta i cittadini per disegnare insieme il futuro della città

Follonica (Grosseto). Giovedì 26 giugno, alle 21, alla Fonderia 1 – Area ex Ilva, si terrà il primo incontro partecipativo dedicato all’Urban Center, cabina di regia del Comune di Follonica, pensato per parlare di rigenerazione urbana con i tecnici esperti, del Comune e non, e costruire anche insieme ai cittadini il futuro della città. Le linee guida sono state presentate, adesso la parola passa alla città.

“L’Urban Center – dichiara il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani – nasce tra le altre cose anche come spazio di confronto tra amministrazione, cittadini, associazioni, scuole, professionisti e imprese, con l’obiettivo di dare voce alla comunità e promuovere una visione condivisa dello sviluppo urbano e territoriale in materia di rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, verde e vivibilità degli spazi. A tal proposito il percorso partecipativo che avevamo annunciato, guidato da tecnici ed esperti, parte da un luogo emblematico della città: l’area ex Ilva, simbolo dell’identità culturale di Follonica. Durante l’incontro si parlerà dei progetti in corso e delle prospettive future per quest’area strategica, raccogliendo idee, proposte e visioni da parte di tutti i partecipanti. Sarà un momento fondamentale per ascoltare la città e per costruire, in modo partecipato, scenari concreti di trasformazione urbana”.

Interverranno il sindaco Matteo Buoncristiani, con i saluti istituzionali; l’architetto Elena Micheloni, sul tema del Fesr e del processo di valorizzazione; l’ingegnere Beatrice Parenti, responsabile dell’Urban Center per l’ammministrazione, che illustrerà i temi legati agli usi temporanei e alla rigenerazione verde; l’architetto David Fantini, coordinatore tecnico-scientifico dell’Urban Center, che presenterà idee di progetto e spunti sui futuri sviluppi.

Al termine degli interventi tecnici, la parola passerà ai cittadini: sarà questo il momento centrale dell’incontro, pensato per raccogliere idee, proposte, domande e riflessioni da parte della comunità. Durante la serata saranno inoltre disponibili moduli per indicare i temi di maggiore interesse per i prossimi incontri del percorso partecipativo. L’Urban Center di Follonica si configura come uno spazio di confronto e co-progettazione, aperto, dinamico e orientato alla costruzione di una città più sostenibile, verde e inclusiva.