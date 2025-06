Monte Argentario (Grosseto). Incidente questa mattina, intorno alle 8.30, lungo la strada provinciale 161, nel comune di Monte Argentario.

Per cause in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati. Un 55enne è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto, sono intervenute l’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano e le forze dell’ordine.