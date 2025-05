La biblioteca accoglie “Il fenicottero rosa”: segnalibro fatti a mano dagli utenti disponibili per i lettori

Orbetello (Grosseto). Un’importante collaborazione, quella tra la biblioteca comunale di Orbetello e le educatrici del centro di aggregazione “Il fenicottero rosa”, che hanno promosso la realizzazione di segnalibro fatti a mano dai giovani che frequentano il centro.

Oggi (martedì 6 maggio) i segnalibro sono stati ufficialmente consegnati alle operatrici della biblioteca direttamente dalle mani dei piccoli artisti che li hanno ideati e realizzati: «Gli utenti del centro di aggregazione per ragazzi “Il fenicottero rosa” e del centro diurno per adulti “La terra di mezzo” frequentano la biblioteca con cadenza settimanale – spiegano le operatrici della biblioteca comunale lagunare –, elemento già questo che ci riempie di soddisfazione e orgoglio. Gli utenti usufruiscono delle sale sia per leggere qualcosa sul momento, sia per prendere dei libri in prestito. Durante questi incontri, è nata l’idea di valorizzare la biblioteca con oggetti realizzati a mano e, invece di optare per il classico disegno, con i ragazzi de “Il fenicottero rosa” è nato un progetto un po’ più specifico, cioè la realizzazione appunto di segnalibro da inserire nei libri che diamo in prestito».

Sono nati così all’interno del centro un laboratorio per la realizzazione di queste opere e di una scatola per contenerli: «I ragazzi del centro di aggregazione “Il fenicottero rosa”, da sempre – dichiara Laura Turacchi, responsabile dei servizi per minori della cooperativa Uscita di Sicurezza – frequentano i locali della biblioteca e usufruiscono dei servizi, per approfondire varie tematiche, grazie ai numerosi testi e materiali disponibili, e partecipano attivamente anche alle molte attività proposte; proprio come piccolo, simbolico, ringraziamento si sono impegnati nel realizzare i segnalibro consegnati oggi».

«La bella sinergia che si è creata tra la nostra biblioteca e l’utenza – sottolinea l’assessore a cultura turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali, che detiene anche la specifica delega alla biblioteca – ci riempie di soddisfazione. Da sempre la nostra amministrazione lavora per la promozione della lettura. Certamente l’evento più in vista è l’Orbetello Book Prize, ma, oltre al premio letterario c’è, sul territorio, un lavoro molto più capillare che, come amministrazione, promuoviamo e appoggiamo. E’ in questo contesto che si inserisce la biblioteca comunale, le cui responsabili fanno un grande lavoro affinché i locali siano prima di tutto un punto di incontro e i libri una forma di comunicazione e socializzazione».

«Per questo ringraziamo loro – conclude Ottali – insieme alle educatrici dei centri che scelgono la biblioteca ogni settimana e ai giovani de “Il fenicottero rosa”, che hanno deciso di omaggiare i nostri lettori con lavori così preziosi e ci auguriamo che questo tipo di collaborazioni si implementino e portino ancora più cittadini in biblioteca, particolarmente i nostri ragazzi».