“L’ingrato”: Sacha Naspini presenta il suo romanzo

Grosseto. Giovedì 8 maggio, al Polo le Clarisse di Grosseto, alle 18.30, torna la rassegna “Aperitivi letterari” organizzata con l’associazione “Letteratura e dintorni”: l’autore Sacha Naspini dialogherà con David Berti, per presentare la nuova edizione del suo libro “L’ingrato. Novella di Maremma”. Inoltre, a tutti i partecipanti sarà offerta una degustazione dei vini del Podere 414.

Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (ridotto a 2 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564.488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com

L’autore

Sacha Naspini è uno scrittore e sceneggiatore toscano, noto per la sua narrativa intensa e inquietante, spesso ambientata in contesti rurali e caratterizzata da uno stile asciutto e realistico. Oltre alla narrativa, Naspini è attivo nel campo del cinema e della sceneggiatura, collaborando alla scrittura di film e serie tv, il suo stile narrativo è spesso definito “noir rurale”.

Con la riedizione di “L’ingrato”, edizioni E/O, Naspini ripropone il suo romanzo d’esordio, originariamente pubblicato nel 2006, che racconta la storia di Luigino Sarcoli Calamaio, un maestro elementare che vive in un piccolo borgo maremmano e coltiva una passione segreta per la pittura. Il romanzo esplora temi come l’amore impossibile, la cattiveria sociale e la solitudine dell’artista, offrendo uno spaccato della provincia italiana.