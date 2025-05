Il Comune premia i ragazzi meritevoli: come fare domanda per ottenere le borse di studio

Manciano (Grosseto). Anche per l’anno scolastico 2024-2025, il Comune di Manciano rinnova il proprio impegno a sostegno dei giovani e della formazione, avviando un’iniziativa che intende valorizzare l’impegno scolastico degli studenti più meritevoli.

È stato infatti pubblicato un bando per l’assegnazione di borse di studio rivolto agli alunni che hanno concluso il ciclo della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2023-2024 con votazioni di eccellenza – 9/10 e 10/10 – e che si sono iscritti alla classe prima del Liceo scientifico o dell’Istituto tecnico industriale per chimici di Manciano.

L’amministrazione comunale ha deciso di riconoscere un premio in denaro agli studenti che hanno scelto di proseguire il proprio percorso formativo nelle scuole superiori del territorio, dimostrando così attenzione al merito e volontà di valorizzare l’offerta educativa locale. Gli assegni di studio previsti sono di 150 euro per chi ha conseguito il massimo dei voti (10/10) e di 125 euro per coloro che hanno ottenuto una votazione di 9/10.

Come presentare domanda

Per accedere alla borsa di studio, è necessario presentare una domanda corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti: la dichiarazione di iscrizione a una delle due scuole superiori indicate, la certificazione della votazione conseguita alla scuola media e una dichiarazione che il richiedente non percepisce altre borse di studio. Alla domanda devono essere allegati anche una copia del documento di identità e del codice fiscale del genitore o del tutore che la sottoscrive.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per domenica 18 maggio 2025 alle ore 23.59. Le richieste potranno essere inviate via Pec all’indirizzo comune.manciano@postacert.toscana.it, esclusivamente da caselle Pec, oppure consegnate a mano al servizio Protocollo del Comune di Manciano, in piazza Magenta 1.

L’ufficio invita le famiglie e gli istituti scolastici a diffondere il bando, affinché tutti gli studenti aventi diritto possano beneficiare di questa opportunità. L’obiettivo non è solo quello di premiare chi ha raggiunto brillanti risultati, ma anche di incentivare la motivazione e l’impegno di tutti i ragazzi nel loro percorso di crescita scolastica e personale.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando sul sito del Comune di Manciano (www.comune.manciano.gr.it) o contattare direttamente il Servizio scolastico al numero 0564.625340 o all’indirizzo e-mail sara.bartoccini@comune.manciano.gr.it.