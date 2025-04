“Osservare gli animali”: al via la mostra fotografica sulle oasi del Wwf

Orbetello (Grosseto). Sabato 3 maggio, alle 17, al Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, verrà inaugurata la mostra sugli animali selvatici delle oasi Wwf della laguna di Orbetello e del lago di Burano, dal titolo “Mal Zusle– Va. Osservare gli animali”, dei fotografi naturalisti di Homo ambiens, Roberto Isotti e Alberto Cambone, con testi di Micol Ricci.

La mostra

Un racconto di immagini e parole che sceglie nel titolo la misteriosa lingua degli etruschi (Mal Zusle– Va significa osservare gli animali) per mostrare ai visitatori la fauna ospitata nelle oasi di Orbetello e del lago di Burano. Le fotografie esposte mostreranno gli animali in azione e/o nello scenario delle oasi, svelando comportamenti e caratteristiche peculiari delle specie più rappresentative con immagini di alta qualità. La magia della fotografia al servizio della natura per permettere al visitatore di osservare dettagli e scoprire piccoli segreti, che lo aiuteranno a godere della bellezza delle oasi con maggiore consapevolezza e rispetto.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà nel Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9).

Prima dell’incontro è possibile visitare l’oasi Wwf della laguna di Orbetello, dai cui capanni di osservazione è possibile osservare fenicotteri, falchi pescatori e molte altre specie di avifauna acquatica. Ingressi, senza guida e senza prenotazione, dalle 9 alle 16 (per l’oasi l’ultimo ingresso è alle 14) lungo l”Aurelia km 148.300 (corsia sud), località Ceriolo III° Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/pGEwoDfb95LuBrVv6).

