Tari: l’amministrazione comunale conferma le riduzioni fino al 60%

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Oggi, 30 aprile, si è svolto il Consiglio comunale di Monterotondo Marittimo, con all’ordine del giorno l’approvazione delle nuove tariffe Tari.

“Sono lieto di comunicare, come sindaco, che abbiamo confermato tutte le riduzioni tariffarie già in essere dall’anno scorso, a beneficio dei cittadini residenti – dichiara Giacomo Termine -. In particolare, abbiamo mantenuto il sistema di riduzioni sulla quota variabile della Tari per il servizio di raccolta rifiuti, sia porta a porta sia di prossimità”.

“Le riduzioni confermate sono articolate in tre fasce – continua il sindaco –: 40% di riduzione per coloro che hanno il servizio di raccolta porta a porta o usufruiscono della raccolta di prossimità entro un raggio di 300 metri dalla propria abitazione; 50% di riduzione per coloro che utilizzano cassonetti di prossimità situati a una distanza compresa tra 300 e 1000 metri dalla propria abitazione; 60% di riduzione per coloro che hanno a disposizione il cassonetto di raccolta a una distanza superiore a 1000 metri”..