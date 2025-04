Riaprono gli uffici turistici in paese e nella frazione: ecco i servizi offerti

Scarlino (Grosseto). Riprende l’attività dei due info point turistici di Scarlino.

Gli uffici si trovano uno nel centro storico del capoluogo, all’interno della biblioteca comunale Mariotti, in via Citerni, l’altro nella galleria commerciale del porto turistico del Puntone. Due punti di riferimento per chi visita il comune, che offrono informazioni utili, materiali promozionali e la possibilità di usufruire del prestito librario della raccolta bibliotecaria scarlinese.

Gli orari

Gli orari di apertura variano a seconda della stagione per rispondere al meglio alle esigenze dei visitatori. L’info point del Puntone sarà aperto nei mesi di maggio e giugno il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 13.00, mentre dal 1° luglio al 17 settembre sarà operativo tutti i giorni dalle 8.30 alle 14.30.

La sede di Scarlino, invece, avrà orari pomeridiani e serali: a maggio e giugno sarà aperta il sabato, dalle 16.00 alle 19.00, e la domenica e nei festivi sia la mattina (dalle 10.00 alle 12.00) che il pomeriggio (dalle 16.00 alle 19.00). Nei mesi di luglio e agosto l’apertura sarà tutti i giorni, ma in fascia serale, dalle 19.00 alle 22.00. Infine, fino al 17 settembre l’orario tornerà a quello di maggio e giugno, con l’apertura del sabato pomeriggio e della domenica, mattina e pomeriggio.

«Abbiamo voluto garantire un servizio di accoglienza turistica efficiente e accessibile, distribuendo i punti informativi in due luoghi strategici del nostro territorio – spiega l’assessore al turismo Silvia Travison –. Questi spazi, oltre a offrire indicazioni utili per scoprire Scarlino, promuovono anche la cultura attraverso la nostra biblioteca. Un invito a vivere il territorio in tutte le sue sfaccettature, dalla natura alla storia, dal mare alla lettura».

Per contattare gli uffici turistici è possibile scrivere una mail a ufficio.turistico@comune.scarlino.gr.it oppure telefonare ai numeri 0566.38555 o 0566.38552 per la sede di Scarlino e 0566.866288 per quella del Puntone.