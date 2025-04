Sistema, approvato il bilancio: si conclude l’era di Mauro Squarcia

Grosseto. Questa mattina si è svolta l’assemblea di approvazione del bilancio della società partecipata Sistema: si tratta della chiusura dell’era di Mauro Squarcia, che ha presieduto la principale in house del capoluogo per tre mandati consecutivi, ovvero nove anni.

Un percorso importante, fatto di una continua crescita, sia nella sfera economica che in quella dell’affidabilità societaria. Un periodo in cui le competenze di Sistema si sono ampliate andando a toccare vari e importanti settori: dalla gestione post operativa della discarica delle Strillaie, alla pulizia dei parchi gioco cittadini, dall’allargamento della sosta a Principina a Mare, sino allo sportello per il rilascio dei permessi Ztl e per persone con disabilità.

Il bilancio e gli interventi realizzati

Il bilancio di esercizio 2024 si chiude con un utile pari a 12mila 576 euro. L’attività d’impresa ha generato ricavi per nove milioni e 611mila euro, con un incremento di quasi 370mila euro rispetto al 2023. Diminuiscono i costi di produzione, anche questo un segnale tangibile di buongoverno della società, ammontanti a 9 milioni e 911mila euro, ovvero oltre 177mila euro in meno rispetto all’esercizio dello scorso anno.

Molte le opere pubbliche realizzate negli anni: il nuovo impianto di pubblica illuminazione a Principina a Mare, la ristrutturazione del Forte di San Rocco a Marina, le nuove luci a led su tutti i lampioni cittadini e delle frazioni, l’ampliamento dei cimiteri di Istia, Braccagni, Batignano e la realizzazione del più grande fabbricato adibito a loculi e colombari al cimitero di Sterpeto.

È sempre riconducibile all’amministrazione Squarcia la fine dell’annosa questione della gestione dei pozzi comunali, per anni a servizio delle proprietà private, conclusasi in maniera indolore sia per il Comune di Grosseto che per i cittadini. Infine il nuovo impianto di pubblica illuminazione sull’intero percorso ciclabile tra Grosseto e Marina, di recente inaugurazione.

A sancire l’ottima conduzione aziendale, nel 2024 Sistema è stata insignita del prestigioso premio Industria Felix, ovvero è stata inserita tra le 122 imprese più competitive d’Italia, tra 700mila prese in esame. Tutto ciò mantenendo i conti in ordine in un periodo caratterizzato da una grande instabilità economica, con la crisi dei mercati internazionali, il covid, l’aumento dei costi energetici, l’inflazione e l’incremento dei tassi d’interesse. Con un patrimonio netto che supera i 12 milioni e 768mila euro e il totale delle immobilizzazioni materiali di oltre 18 milioni e 863mila euro, oggi Sistema costituisce uno degli asset più importanti del capoluogo.

“Mi preme particolarmente – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – ringraziare il presidente uscente per il grande impegno profuso in questi nove anni, mandati che Squarcia ha dimostrato di svolgere con spirito di servizio e abnegazione assoluta nell’interesse esclusivo della città, ottenendo progressi, miglioramenti e salti in avanti da tanti punti di vista. Ritengo che una persona di valore come Squarcia possa e debba avere in futuro altre notevoli soddisfazioni: grazie Mauro per tutto quello che hai fatto, ti sono grato a nome di tutta la città. Insieme faremo tante altre cose belle per il territorio che amiamo, nel quale viviamo e nel quale abbiamo visto le nostre famiglie crescere e prosperare. Ad maiora”.