Giornata per la sicurezza sul lavoro, l’Ance: “Ecco il nostro impegno per il settore edile”

Grosseto. Il 28 aprile ricorre la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, promossa dall’Organizzazione internazionale del lavoro.

“L’Ance di Grosseto, con tutte le sue strutture collegate ed i propri Enti bilaterali amministrati congiuntamente ai sindacati edili con cui sottoscrive il contratto collettivo di lavoro, mantiene grande attenzione a questo tema, coerente al proprio messaggio che negli anni ha caratterizzato il suo impegno, che così recita: ‘Sicurezza nei cantieri: un impegno per la vita’ – dichiara Massimo De Blasis, presidente dell’Ance di Grosseto -. Nell’attività di supporto alle imprese socie, l’Ance Grosseto promuove costantemente la diffusione della cultura della sicurezza nei cantieri, anche a supporto dell’attività economica e occupazione del settore in provincia di Grosseto. Costanti sono i rapporti con gli organi di vigilanza a tutela dei lavoratori e numerose sono le iniziative promosse dall’associazione, che offre una costante formazione per i lavoratori ed una qualificata assistenza nell’organizzazione di cantiere”.

“A dimostrazione vale ricordare il recente protocollo sottoscritto, anche dalla nostra associazione, per l’applicazione della buona prassi sui lavori programmati per il lotto della Ciclovia Tirrenica, nel tratto della costa della Maremma – continua De Blasis -. E’ sempre più costante il ruolo dell’ente Comitato paritetico territoriale per la sicurezza in edilizia che, congiuntamente ai sindacati dei lavoratori delle imprese edili, sostiene un servizio di assistenza preventiva per l’organizzazione dei cantieri, tramite visite dirette. L’associazione ha promosso, sostenuta dal proprio ente bilaterale sulla formazione, specifici corsi per migranti da inserire negli organici delle imprese, anche attraverso l’autorevole riconoscimento e sostegno istituzionale della Prefettura di Grosseto e la collaborazione delle organizzazioni locali impegnate nell’accoglienza dei migranti”.

“Il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia include l’obbligo della formazione e dell’assistenza sulla sicurezza nei cantieri.

Il recente obbligo di formazione anche per i datori di lavoro, sarà l’impegno dell’associazione nei prossimi mesi – continua il presidente dell’Ance Grosseto -. Le nostre imprese ed i loro titolari dovranno acquisire in modo più profondo competenze nella sicurezza per esercitare il ruolo di imprenditori, conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative, anche a completamento dei recenti seminari organizzati dall’Ance Grosseto sui reati collegati alla sicurezza nei cantieri, inoltre l’associazione illustrerà il sistema

istituzionale nel campo della prevenzione ed i compiti degli organi di vigilanza. Importante sarà implementare l’acquisizione di competenze utili per l’organizzazione e gestione dei sistemi di prevenzione e protezione nell’azienda, a cui collegare anche efficaci strumenti di comunicazione più idonei al contesto”.

“Per la sicurezza nei luoghi di lavoro l’Ance Grosseto offre il suo contributo sociale, nel solco di una tradizione consolidata, all’Anmil provinciale, sostenendone iniziative ad alto valore simbolico, quale ‘l’Albero della sicurezza’, che viene diffuso durante la Giornata nazionale degli invalidi sul lavoro – termina De Blasis -. Con la filiera delle costruzioni avrà anche continuità la campagna divulgativa per la legalità, la sicurezza e le misure preventive del comparto edile, che l’Ance Grosseto sosterrà nel territorio provinciale”.