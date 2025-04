Il cinema entra a scuola: gli studenti assistono alla proiezione del film di animazione “Flow”

Follonica (Grosseto). Il cinema come strumento di didattica. E come volano di principii di solidarietà, di altruismo e di lavoro di squadra.

Sono i fondamenti del Progetto Cinema che da oltre dieci anni – con la collaborazione del Piccolo cineclub Tirreno – contraddistingue il Comprensivo Follonica 1 e in particolare la primaria “Calvino” (pioniera dell’iniziativa) e la “scuola media” Pacioli di via Gorizia. Nei giorni scorsi le classi di “Calvino” e le prime della Pacioli (erano ospiti anche due classi della primaria di Gavorrano) hanno assistito- nella sala polivalente di via Bicocchi – alla proiezione del lungometraggio “Flow”, con òa regia di Gints Zilbalodis, vincitore agli Oscar come miglior film d’animazione.

“‘Flow’ è stata una scelta inusuale – spiegano i docenti di ‘Calvino’ e ‘Pacioli’ –, è un film, infatti, privo di dialoghi ,con protagonisti animali non antropomorfi e con una ambientazione post-apocalittica, così lontana dal vissuto degli studenti. La scelta si è comunque rivelata una preziosa esperienza di arricchimento emotivo per i giovani spettatori e spettatrici. Tutti, dai più piccoli ai più grandi, immergendosi nella storia, hanno seguito le avventure degli straordinari protagonisti della pellicola, alle prese con mille peripezie per salvarsi da un diluvio che ha sconvolto il loro habitat”.

E non solo. “Il linguaggio cinematografico – continuano i docenti – con la sua immediatezza e la capacità di coinvolgimento emotivo, ha veicolato concetti importanti quali la solidarietà, l’altruismo, il saper lavorare in squadra, l’amicizia tra le specie e la salvaguardia dell’ambiente, offrendo eccellenti spunti di riflessione”.

La dirigente, Elisa Ciaffone, e i docenti che sostengono l’iniziativa del Progetto Cinema, si augurano che la collaborazione con l’associazione culturale Piccolo Cineclub Tirreno prosegua, contribuendo a creare nuove occasioni di promozione cinematografica e di aggregazione sociale tra coetanei.