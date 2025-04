La Polizia celebra il 173° anniversario della sua fondazione: cerimonia al Teatro degli Industri

Grosseto. Nella mattinata di mercoledì 10 aprile la Polizia di Stato celebrerà 173 anni dalla sua fondazione, e come di consueto, a Grosseto, come negli altri capoluoghi di provincia d’Italia, si svolgerà una cerimonia commemorativa. Il tema della celebrazione sarà “Esserci sempre”.

La cerimonia

A Grosseto, la cerimonia celebrativa avrà inizio in Questura alle 09.30 del 10 aprile,; nell’occasione, il Questore della provincia di Grosseto, Claudio Ciccimarra, alla presenza del Prefetto di Grosseto Paola Berardino e del cappellano della Polizia di Stato, davanti ad un picchetto d’onore in armi, renderà un tributo ai caduti della Polizia di Stato, deponendo una corona di alloro al cippo posto in piazza d’Armi all’interno della Questura. Un momento che sarà particolarmente significativo, quale segno tangibile, in ricordo dei tanti operatori della Polizia che hanno servito lo Stato fino al sacrificio estremo della propria vita.

La celebrazione proseguirà poi alle 11.30 al Teatro degli Industri di Grosseto, dove saranno presenti tutte le più alte autorità civili, religiose e militari, le scuole e la cittadinanza.

In piazza San Michele, antistante l’ingresso al teatro, saranno allestiti dei gazebo con personale del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica e della Polizia Stradale, che saranno a disposizione dei cittadini, e soprattutto dei giovani, per far conoscere da vicino, le attività della Polizia di Stato.

Dopo che verrà data lettura dei messaggi augurali inviati dalle più alte cariche dello Stato, il Questore Ciccimarra illustrerà il bilancio delle attività svolte nell’ultimo anno e le iniziative intraprese per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica della provincia.

Seguirà la consegna dei riconoscimenti al personale in servizio che si è particolarmente distinto in importanti operazioni di polizia, dando prova di alta professionalità e dedizione al servizio testimoniando che il lavoro della Polizia è un lavoro di squadra al servizio dei cittadini, soprattutto per le persone più fragili e bisognose.