Poggi del Sasso in festa: successo per l’iniziativa dell’associazione Poggi Castello

“Era da anni che non si vedevano tante macchine ai Poggi“.

Questo è quello che le persone sottolineano della festa che si è svolta ieri sera a Poggi del Sasso.

Un grande successo per l’associazione culturale Poggi Castello che a Poggi del Sasso ha dato il meglio di se nella prima festa.

L’evento si è svolto tra momenti di commozione per gli spettatori, che guardavano attenti la mostra fotografica “Come eravamo”, e per il discorso del presidente Paolo Cavallini e del sindaco di Cinigiano, Romina Sani.

Subito dopo, hanno destato l’attenzione del pubblico il cortometraggio del Siloe Film Festival, presentato da Padre Roberto, l’esposizione del sito archeologico di Santa Marta da parte di Marianna Cirillo e il giornalino con alcune storielle paesane.

Ovviamente, non potevano mancare le eccellenze di questa terra: i vini della Docg Montecucco, che proprio qua è stato creato ed ha sede, offerti gentilmente dalle aziende Collemassari, Salustri, le Calle e dal Consorzio Tutela Vini, i tipici piatti e dolci locali, come l’acquacotta e le paranzelle. E per concludere, la bella serata è stata allietata dal suono della fisarmonica e dalle danze della gente dei Poggi, che finalmente ha visto il paese ritornare ai fasti della vecchia Festa del Galletto, ormai finita venti anni fa.

“Che questo sia il primo di una serie di eventi” è invece l’auspicio che tutti si fanno e che l’associazione culturale Poggi Castello è fortemente determinata a non deludere.