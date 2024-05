Verso le europee: sull’Amiata arriva Matteo Ricci

Amiata (Grosseto). Dopo l’appuntamento di qualche settimana fa con Camilla Laureti, proseguono le “Giornate europee sull’Amiata“, la campagna elettorale che il Pd amiatino ha organizzato sul territorio.

Il format prevede diversi appuntamenti attraverso i quali i candidati dem alla circoscrizione Centro conosceranno tutte le realtà della montagna, incontrando e ascoltando i cittadini.

Il secondo appuntamento sarà venerdì 17 marzo, alle 21.15, a Santa Fiora, con il sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd, Matteo Ricci.

“L’incontro, che si svolgerà al circolo dem in via dell’Olmo, sarà incentrato sull’apporto che gli amministratori di centrosinistra possono dare all’Europa – si legge in una nota del Pd -. I sindaci sono i più vicini ai cittadini e la conoscenza diretta dei problemi è un elemento importante, da portare al centro del dibattito delle istituzioni europee”.

L’incontro è libero e aperto.