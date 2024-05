Verso le amministrative: inizia il tour elettorale di Guendalina Amati

Arcidosso (Grosseto). Guendalina Amati, candidata a sindaco del progetto civico appoggiato dal centrodestra “Rinasci Arcidosso”, inizia il tour di incontri con la cittadinanza per illustrare i punti principali del programma elettorale.

Gli incontri

Si parte venerdì 17 maggio a Montelaterone, nei locali della ex palestra, alle 21: «Arcidosso deve ambire al ruolo che per tradizione, posizione, risorse e caratteristiche merita – dichiara la candidata sindaco – in una visione non più amiatina e provinciale, ma proiettata verso le altre regioni fino a superare i confini nazionali, proiettandosi verso l’Europa ed il mondo. Perché tutto questo sia possibile è necessario riscoprire l’orgoglio della nostra identità e del nostro senso di appartenenza, la voglia di fare per intraprendere un percorso virtuoso che consenta di rispondere alle reali esigenze delle persone per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ed è proprio per confrontarmi su obiettivi ed esigenze che ritengo sia importantissimo avviare un ciclo di incontri tra i cittadini».

«Questo recupero identitario – aggiunge Amati – deve partire dalla riscoperta delle idee, delle vocazioni, delle potenzialità culturali, sociali ed economiche del nostro territorio per trasformarle in valore, dando inizio ad una nuova era contraddistinta dalla rinascita di Arcidosso e di tutte le aree vicine, dando vitalità e facendo sì che i nostri giovani abbiano voglia di rimanere e di intraprendere qui i loro percorsi ed è proprio a questi giovani che voglio parlare perché siano i primi a scegliere il cambiamento per Arcidosso».

Gli incontri proseguiranno martedì 21 maggio in zona Zancona-Macchie, nella sede dell’associazione Monte Labbro, e venerdì 24 maggio a Bagnoli, nella sede dell’associazione La Vettoria.