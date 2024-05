Verso le amministrative: tour sull’Amiata di Fabrizio Rossi a sostegno dei candidati del centrodestra

Grosseto. Siamo in piena campagna elettorale sia per le amministrative, con ben 14 Comuni della provincia di Grosseto che andranno al rinnovo di sindaci e Consigli comunali, sia per l’appuntamento con le elezioni europee, dove Fratelli d’Italia, nella Circoscrizione Centro, propone tre candidati toscani: Francesco Torselli, Manuel Vescovi e Mario Pellegrini, quest’ultimo tra l’altro espressione della Maremma.

Per sabato 18 maggio, l’onorevole Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, sarà presente sull’Amiata a sostegno delle candidature dei sindaci di centrodestra.

Questo il programma del tour elettorale:

alle 10.30, a Cinigiano, al pub “I Cherubini”, colazione con i cittadini assieme al candidato sindaco del centrodestra Giovanni Lanzini;

alle 12, alla “Caffetteria Corsini”, in piazza Garibaldi a Castel del Piano, aperitivo con la cittadinanza assieme ai candidati sindaci di Arcidosso, Guendalina Amati, e di Castel del Piano, Michele Bartalini;

alle 15, nella sala consiliare di Seggiano, presentazione della lista di centrodestra e del candidato sindaco Gilberto Alviani, assieme all’onorevole Tiziana Nisini e al consigliere regionale Massimiliano Baldini, della Lega.

“Su tutto il territorio amiatino – dichiara Fabrizio Rossi – c’è bisogno di coesione e unità d’intenti, per creare nuove sinergie comuni, per il futuro e il rilancio di tutto il comprensorio. Il centrodestra unito, con Lanzini, Amati, Bartalini e Alviani, è pronto a questa sfida. Anche l’Amiata e le zone interne della Maremma meritano attenzione e rispetto”.