Verso le amministrative: Federico Balocchi presenta la sua squadra e il programma

Santa Fiora (Grosseto). Federico Balocchi presenta la lista dei candidati e il programma di Progetto Santa Fiora nel corso dell’iniziativa che si terrà sabato 18 maggio, alle 17, nella sala del Popolo a Santa Fiora.

Seguiranno altre occasioni per incontrare i candidati e conoscere il programma: domenica 19 maggio, alle 17, al Circolino di Selva; martedì 21 maggio, alle 18, al Circolino di Bagnolo; mercoledì 22 maggio, alle 18 a Bagnore, al Bar da Bea; venerdì 24 maggio, alle 18, al Circolino di Marroneto.

“Dalle idee per lo sviluppo sostenibile di Santa Fiora alla geotermia, dai progetti culturali allo sviluppo turistico e poi il progetto Santa Fiora Smart Village, le proposte per i giovani, la manutenzione e la sicurezza dei nostri centri abitati: proponiamo un programma davvero ambizioso, consapevoli di poterlo realizzare – spiega Federico Balocchi -, e per questo abbiamo schierato un’ottima squadra che sarà impegnata nell’ascolto dei bisogni, delle idee e delle proposte dei cittadini. È una lista rappresentativa delle varie anime del territorio, che mette insieme persone diverse tra loro per competenze, età, storia ed esperienze, ma tutte unite dalla consapevolezza del grande potenziale di Santa Fiora e dal desiderio di mettersi al servizio della comunità”.

“Il fatto che siamo una sola lista in competizione – prosegue Federico Balocchi – ci carica ancora di più di responsabilità, abbiamo fatto un grosso lavoro sul programma e su questo ci confronteremo con le persone durante la campagna elettorale. Vi aspettiamo quindi numerosi all’iniziativa di sabato 18 maggio; inizieremo dal capoluogo e proseguiremo con gli incontri nelle frazioni”.

I candidati

Ecco la lista di Progetto Santa Fiora: