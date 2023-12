Un punto di facilitazione digitale in paese: sarà collocato all’interno della biblioteca

Sorano (Grosseto). Sorano sarà sede di uno dei 119 punti di facilitazione digitale che verranno aperti in Toscana in base alle richieste pervenute alla Regione nell’ambito della misura 1.7.2 del Pnrr.

Il punto entrerà in funzione dalla metà del mese di gennaio nella biblioteca comunale, recentemente inaugurata nella nuova sede del plesso di Sorano dell’Istituto comprensivo in via San Marco.

La Regione Toscana ha infatti accolto e finanziato la richiesta del Comune presentata con la collaborazione della Croce Oro di Pitigliano.

Il punto di facilitazione digitale

Oltre a fornire assistenza,e accompagnamento per l’accesso e l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali, il punto organizzerà corsi di formazione rivolti soprattutto alle persone anziane (e non solo a loro) per favorire l’utilizzo del digitale nelle sue varie forme. La finalità principale è infatti quella di assicurare un supporto individuale ai cittadini nell’utilizzare Internet in tutte le sue opportunità.

Tutti i servizi, corsi e ogni altra prestazione erogata dal punto saranno a titolo assolutamente gratuito. A breve verranno comunicati gli orari di apertura e dettagliate tutte le attività.

“Questa importante iniziativa ripropone al tempo stesso due problemi di fondo: la mancata copertura della fibra ottica in alcune zone del comune e spesso le difficoltà di collegamento su internet. Una situazione – precisa il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni – fatta presente più volte, anche recentemente, alla Regione. Poco tempo fa, la Regione mi ha informato che un’ulteriore iniziativa, il piano Italia 1 giga, contribuirà a migliorare la copertura fissa del comune”.