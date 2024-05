Simulazione di un’alluvione: i volontari di Anpas Humanitas protagonisti di un’esercitazione regionale

Grosseto. È stato un weekend impegnativo per Anpas Humanitas Grosseto Odv. Quattro volontari dell’associazione di volontariato hanno infatti preso parte all’esercitazione regionale “Idra2024”, coordinata da Anpas Toscana, alla quale hanno partecipato anche i volontari della Pubblica assistenza di Sassofortino.

«Garantire il pronto intervento di protezione civile comporta addestramento e aggiornamento continui – spiega il presidente del sodalizio grossetano, Christian Sensi –. La nostra partecipazione all’esercitazione “Idra 2024”, tenutasi a Fucecchio, nel pisano, fa parte delle attività di formazione e addestramento per poter operare nell’ambito della Colonna mobile della Protezione civile della Toscana. In questo caso si è trattato della simulazione di un’emergenza di tipo idrogeologico per testare tempi ed efficacia degli interventi. Vi hanno preso parte quattro nostri volontari. Francesco Fiorini all’esercitazione vera e propria sul campo, che ha simulato l’esondazione di un corso d’acqua con la rottura degli argini e dispersi da individuare e recuperare. In contemporanea, la nostra coordinatrice Serena Pieri era a Fosdinovo per partecipare al corso per operatore dei Centri di coordinamento, mentre Roberto Mazzuoli e Massimo Goracci erano a Galleno (Castelfranco di Sotto) per il corso da autista di mezzi speciali. Insomma, noi ci manteniamo in esercizio per essere sempre pronti a ogni evenienza».

Proprio in queste settimane, si sta svolgendo il corso di formazione per più di 20 nuovi volontari che, una volta superato l’esame finale per l’acquisizione dell’attestato di primo e secondo livello, entreranno a far parte in pianta stabile del contingente di volontari dell’associazione.