Roccalbegna (Grosseto). Incidente lungo la Strada provinciale 160, nel comune di Roccalbegna.

Oggi pomeriggio, poco prima delle 15.30, per cause in corso di accertamento, una moto è uscita di strada. L’uomo alla guida del mezzo, un 35enne è rimasto ferito ed è stato trasportato dall’elisoccorso Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 2.