“Un dolce per Paolo”: torna il concorso di pasticceria in memoria di Paolo Peggi

Follonica (Grosseto). Lunedì 20 maggio il Meq sarà la location per un concorso di pasticceria, giunto alla sua quarta edizione, organizzato dal Rotary Club di Follonica, con il supporto della Pasticceria Peggi e dall’Istituto superiore “Bernardino Lotti” di Massa Marittima, con il patrocinio del Comune di Follonica e la partecipazione dell’associazione Ristoratori Follonica

Il concorso, che fino a quest’anno era sempre stato organizzato all’interno dell’Istituto “Lotti”, è stato pensato per Paolo Peggi, notissimo pasticcere follonichese, scomparso alcuni anni, per trasmetterne il ricordo e la passione di Paolo, che tra l’altro aveva inventato la “Torta Follonica” in onore della sua città, torta ancora oggi commercializzata dal figlio Stefano.

Il concorso vedrà sfidarsi gli studenti della classe IV dell’Istituto superiore “Bernardino Lotti”, indirizzo Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera, che a coppie si cimenteranno nella produzione di un dolce e si contenderanno il premio.

Sarà presente una giuria di eccellenza, formata dal figlio di Paolo, Stefano Peggi, dal socio Rotary e amico Maurizio Petri, e da tre noti chef del parterre follonichese, cioè il presidente Michele Cocola, Emilio Signori e Mara Pistolesi.

L’ingresso al MeQ è libero e dopo la premiazione sarà offerto un aperitivo.