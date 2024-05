Verso le amministrative, Scarlino Futura: “Travison svolta a sinistra, noi unica lista di centrodestra”

Scarlino (Grosseto). “Per un attimo abbiamo tutti pensato che ci fosse un errore, che Francesca Travison avesse presentato la lista del candidato sindaco Luca Niccolini. Invece no. La realtà è un’altra, ma è altrettanto incredibile: siamo di fronte a una vera e propria svolta a sinistra, quella appena fatta dal sindaco uscente, che, rivelando i nomi della propria squadra, scopre finalmente le carte riguardo all’operato portato avanti in questi cinque anni dall’amministrazione, completamente in linea con quello svolto dal centrosinistra nei decenni precedenti: nessuno stravolgimento, solo il tentativo di dare un senso a cinque anni di governo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Scarlino Futura, che sostiene la candidatura di Monica Faenzi a sindaco di Scarlino.

“Non c’è stato il cambio di passo che tutti si aspettavano, Scarlino è rimasta immobile, senza guardare al futuro – continua la nota -. Non solo: candidando solamente un paio di persone iscritte a partiti di centrodestra, conferma come, dietro la scelta di lasciare fuori gli esponenti di Fratelli d’Italia dalla sua Giunta nel 2019, ci fosse un piano a lungo termine ben specifico. Quello di fare spazio nel tempo alla mentalità e agli esponenti del centrosinistra: così gli accordi oggi prendono forma.

“Questa conferma non può far che piacere a Scarlino Futura che si afferma, ma non avevamo dubbi in proposito, come l’unica vera lista civica di centrodestra, lineare, con idee concrete, che ha scelto una candidata sindaco d’esperienza, di spessore, in grado di offrire un cambiamento e anche vera alternativa alla storica sinistra di Niccolini (candidato giovane, ma vecchi sostenitori) e allo slalom confuso di Travison, centro-destra-sinistra – termina il comunicato -. Facciamo il salto di qualità, è l’occasione giusta”.