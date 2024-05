Settimana della bonifica: trekking gratuito nell’oasi del lago di Burano

Grosseto. Dall’idrovora di Levante fino alla torre di Buranaccio.

E’ l’evento promosso per domenica 26 maggio dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud insieme al Fai – delegazione di Grosseto – e alle Oasi Wwf di laguna di Orbetello e lago di Burano, appuntamento che conclude il programma organizzato da Cb6 per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione.

Il programma

Alle 9.30 ritrovo all’idrovora di Levante e inizio della visita guidata a cura del personale di Cb6, che spiegherà ai presenti il funzionamento di questo importante impianto per il territorio. Alle 10.30 seguirà un trekking all’interno dell’oasi Wwf del lago di Burano, accompagnati dalle guide del Wwf, lungo il sentiero natura fino alla Torre di Buranaccio con accesso esclusivo, concesso gentilmente per l’occasione dalla proprietà Terre di Sacra. Chi vuole potrà proseguire fino alla spiaggia, dove è previsto il pranzo al sacco. Rientro alle auto alle 17, con partenza a piedi dalla torre, sempre accompagnati dalle guide Wwf.

Per i meno temerari sarà possibile fare un trekking più breve percorrendo solo il percorso natura, fino ai capanni per osservare l’avifauna, sempre accompagnati dalle guide del Wwf, e ritorno alle auto alle 12,30. In tutti e due i casi sono obbligatorie le scarpe schiuse. Consigliato il binocolo.

C’è anche una terza possibilità in questa giornata speciale, con inizio alle 11.30, sempre all’idrovora di Levante, dove sarà possibile sapere di più della storia del Capalbiese e della bonifica grossetana, senza ingresso nell’oasi Wwf.

Le attività sono a ingresso libero, ma è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 388.4231098 o scrivere alla mail lagodiburano@wwf.it.