Antiriciclaggio e privacy: la Guardia di Finanza incontra gli agenti immobiliari

Grosseto. La normativa antiriciclaggio è una delle più delicate e importanti per la professione dell’agente immobiliare. Il mancato rispetto oppure un’errata applicazione della norma e delle corrette procedure costituisce un elevato rischio di subire pesanti sanzioni amministrative alle quali, in alcuni casi, possono aggiungersi anche responsabilità penali.

Per queste ragioni Fimaa Grosseto, Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente al sistema Confcommercio Imprese per l’Italia, ha organizzato, proprio sul tema della normativa antiriciclaggio, un incontro in presenza con il Comando provinciale della Guardia di Finanza ed i vertici nazionali di Fimaa al fine di fornire indicazioni utili sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge da parte degli agenti immobiliari.

L’evento è in programma il 7 giugno alle 9.30 in Sala Pegaso (nel palazzo della Provincia di Grosseto, in piazza Dante a Grosseto). La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli agenti immobiliari della provincia di Grosseto, anche se non sono iscritti a Fimaa Confcommercio.

Il programma

L’evento sarà moderato dal direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando, e, dopo i saluti istituzionali del presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari, e del presidente di Fimaa Grosseto, Luciano Bianchi (nella foto), prenderà la parola il presidente nazionale di Fimaa-Confcommercio, Santino Taverna, il quale farà il punto sull’attività associativa e le prospettive del settore immobiliare anche alla luce della cosiddetta ‘Direttiva Green’ del Parlamento europeo. Seguiranno gli interventi del Colonnello Nicola Piccinni, Comandante provinciale di Grosseto della Guardia di Finanza, e del capitano Jacopo Segato, Comandante della Compagnia di Follonica della Guardia di Finanza, i quali relazioneranno sulle attività ispettive compiute dalle Fiamme Gialle nell’ambito dell’attività dell’intermediazione immobiliare. Seguirà l’intervento dell’avvocato Daniele Mammani, consulente legale di Fimaa, il quale parlerà delle normative sulla privacy e sull’antiriciclaggio. Subito dopo le relazioni si aprirà un’ampia sessione di domande e risposte.

Ai partecipanti verrà anche rilasciato uno specifico attestato che potrà essere mostrato ai clienti delle agenzie immobiliari quale ulteriore certificazione di professionalità.