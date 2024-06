“Come una volta”: al via la mostra mercato dell’artigianato creativo

Porto Ercole (Grosseto). Cna Grosseto, insieme all’associazione Materiae, organizza una serie di iniziative chiamate “Come una volta“, in cui ad essere protagonisti saranno le mostre mercato di prodotti artigianali e tipici che faranno tappa in varie zone della provincia di Grosseto, durante la prossima estate.

Saranno le zone di mare, in particolare, a ospitare gli eventi, a partire proprio da Porto Ercole, sul lungomare Andrea Doria, per passare ad agosto a Porto Santo Stefano, Marina di Grosseto, Follonica e, infine, Castiglione della Pescaia.

In totale, sono una decina i banchi che esporranno prodotti di artigianato artistico, che spaziano dalla ceramica alla sartoria maremmana, dal decoupage alla bigiotteria creativa, dall’artigianato etnico all’uncinetto, passando per la gioielleria e le ghirlande di gesso.

La prima tappa della mostra mercato dell’artigianato e dei prodotti del territorio sarà, dunque, domenica 16 giugno sul lungomare Andrea Doria di Porto Ercole, dalle 8 alle 23.30.

Per informazioni sulla mostra mercato e sulle altre attività organizzate da Cna Grosseto è possibile visitare il sito www.cnagrosseto.it.