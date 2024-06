Campo sportivo, il sindaco: “Al via i lavori per gli spogliatoi, approvato finanziamento per illuminazione”

Orbetello (Grosseto).“Sono stati affidati i lavori di sistemazione degli spogliatoi del campo sportivo ‘Vezzosi’ di Orbetello, che partiranno a breve”.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Inoltre, la Giunta ha deliberato anche il finanziamento del nuovo impianto di illuminazione proprio del ‘Vezzosi’, come comunicato qualche giorno fa direttamente da me alla festa della U.S. Orbetello 1908 e accolta con entusiasmo – sottolinea Casamenti -. Tanti sono gli interventi già in corso o che stanno per partire in tutto il territorio comunale, a dimostrazione della grande operatività dell’attuale amministrazione comunale, che è abituata a dare risposte concrete ai cittadini”.