Verso le amministrative: Cna e Confindustria incontrano i candidati sindaco

Amiata (Grosseto). Sono quattro i Comuni dell’Amiata grossetana interessati dalle elezioni amministrative dall’8 e 9 giugno prossimi e, proprio per dare modo ai candidati sindaco di conoscere le proposte e le esigenze delle imprese del territorio e presentare le loro idee, Cna Grosseto e Confindustria Toscana Sud hanno organizzato un incontro venerdì 24 maggio, alle 17, nella sala consiliare del municipio di Castel del Piano, in via Marconi 9.

“Un’occasione – dichiarano i rappresentanti di Cna e Confindustria Toscana Sud – per incontrare i candidati sindaco di Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora e Seggiano e presentare loro il nostro programma di sviluppo per il territorio”.

Le due associazioni grossetane, infatti, hanno condiviso una serie di tematiche, utili per incentivare lo sviluppo dell’economia del territorio. “L’Amiata è caratterizzata dalla presenza di piccole e medie imprese, alcune delle quali rappresentano un’eccellenza a livello regionale e nazionale – continua la nota –. I settori economici di appartenenza spaziano dall’artigianato all’agroalimentare, alla meccanica, passando per il commercio ed il turismo, e hanno bisogno di un ascolto attento, di soluzioni e proposte anche dalle amministrazioni locali, per poter continuare ad essere competitive e a garantire buoni livelli di occupazione”.

L’incontro

Sono stati invitati all’incontro, che sarà riservato alle imprese del territorio, per il Comune di Arcidosso il candidato e sindaco uscente Jacopo Marini, Guendalina Amati e Marcello Bianchini; per Castel del Piano Michele Bartalini (sindaco uscente) e Cinzia Pieraccini; per Santa Fiora Federico Balocchi (sindaco uscente); per Seggiano Daniele Rossi (sindaco uscente) e Gilberto Alviani.

A dialogare con gli ospiti saranno Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto, Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto, Giovanni Mascagni, responsabile della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud, e Ilaria Tosti, imprenditrice amiatina.