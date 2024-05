Verso le amministrative, Scarlino nel Cuore: “Ci impegneremo per ottenere la Bandiera Blu”

Scarlino (Grosseto). “In questi giorni, Follonica festeggia l’ottenimento anche per quest’anno della Bandiera Blu, un riconoscimento importante che certifica la qualità delle acque e dei servizi delle nostre spiagge. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un segno tangibile dell’attenzione e della cura dedicata all’ambiente e al turismo di qualità”.

A dichiararlo è Domenico Cancro (nella foto), candidato alle elezioni amministrative per la lista Scarlino nel Cuore.

“Se sarò eletto, mi impegnerò con determinazione affinché il Comune di Scarlino avvii subito i necessari atti amministrativi per ottenere, in stretta collaborazione con gli operatori locali, la Bandiera Blu anche per il nostro territorio. Credo fermamente che questo riconoscimento non solo migliorerebbe l’immagine del nostro Comune, ma promuoverebbe anche uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità – sottolinea Cancro –. La Bandiera Blu rappresenta una garanzia di eccellenza ambientale e di servizi per i turisti, ottenere questo riconoscimento per Scarlino significherebbe attrarre un maggior numero di visitatori, incentivare l’economia locale e offrire ai nostri cittadini un ambiente più sano e curato”.

“Ottenere la Bandiera Blu per Scarlino è un obiettivo fondamentale per migliorare l’immagine del nostro comune e promuovere un turismo di qualità – aggiunge Luca Niccolini, candidato a sindaco per la lista Scarlino nel Cuore -. Dobbiamo lavorare insieme, amministrazione e operatori locali, per raggiungere questo importante riconoscimento che porterà benefici sia all’ambiente che all’economia locale. La trasparenza e la collaborazione saranno la chiave per ottenere questo traguardo”.