Via De Amicis presto a senso unico: continua il piano di riorganizzazione della viabilità di Neghelli

Orbetello (Grosseto). L’amministrazione comunale di Orbetello rende noto che prosegue il piano di riorganizzazione della viabilità della frazione di Neghelli e questa volta le modifiche interesseranno via De Amicis, dove insiste il plesso scolastico che ospita scuola dell’infanzia e primaria di primo grado (scuola materna statale e scuole elementari dell’Istituto comprensivo “Don Milani”).

Dopo l’intervento che ha modificato la viabilità tra via Caduti sul Lavoro, via Leopoldo di Toscana e via Trieste, e l’area di via De Santis, l’amministrazione annuncia che, alla chiusura delle scuole, la riorganizzazione interesserà via De Amicis, che non sarà più a doppio senso di marcia, ma diventerà a senso unico con ingresso da via Donatori del sangue in direzione via luongolago Buozzi/località La Spiaggetta.

Oltre alla modifica della segnaletica orizzontale e verticale, si procederà a una riorganizzazione delle aree di sosta e del parcheggio, che rimarranno su tutti e due i lati della strada.

Il Comune precisa che ogni modifica alla viabilità sarà messa in atto soltanto a scuole chiuse.