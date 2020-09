Progetto “Success”: al via il bando per sostenere la creazione di nuove imprese

Dal 21 settembre al 30 novembre chi vuole trasformare in realtà la propria idea d’impresa ha una possibilità in più. Partecipando al bando del progetto “Success”, è possibile frequentare un percorso di formazione specifico per chi deve avviare una nuova impresa e concorrere per ricevere un premio in denaro, valutato da una commissione transfrontaliera, finalizzato alla registrazione della nuova impresa entro maggio 2021.

Per partecipare bisogna essere intenzionati ad avviare un’impresa nei settori nautica e cantieristica, turismo innovativo e sostenibile, energie rinnovabili, biotecnologie ed essere residenti in Toscana, Sardegna, Corsica, Costa Azzurra o Liguria.

Tra le opportunità, i partecipanti potranno per prendere parte al “Success Pitching Day“, che si svolgerà in Sardegna a giugno 2021, dove gli aspiranti imprenditori avranno la possibilità di incontrare partner, finanziatori e soggetti pubblici interessati a supportarti.

Maggiori informazioni sul sito www.lg.camcom.it.

Il progetto “Success” è finanziato dal Programma di cooperazione territoriale Italia-Francia Marittimo 2014-2020.