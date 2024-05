Sviluppo turistico nelle Colline Metallifere: se ne parla in un convegno di Confesercenti

Gavorrano (Grosseto). Lo sviluppo turistico nelle Colline Metallifere. È il tema del convegno organizzato da Confesercenti in collaborazione con il parco nazionale delle Colline Metallifere a Gavorrano. Il convegno si svolgerà al centro congressi alla sede del parco.

«Visto il prossimo rinnovo delle Giunte comunali della maggior parte dei Comuni dell’area, ad eccezione del Comune di Gavorrano, Confesercenti propone un momento di riflessione sulle prospettive di sviluppo turistico e commerciale per il territorio delle Colline Metallifere – si legge in una nota dell’associazione -. Un approfondimento, con illustri oratori, fuori dai confronti elettorali».

Si tratta di un incontro di ascolto rivolto alle imprese, ai cittadini, agli attuali amministratori ed ai diversi candidati.

«La volontà – afferma il direttore di Confesercenti, Andrea Biondi – è di avere un momento di riflessione in questo frangente in cui la comunità è chiamata a scegliere le nuove maggioranze che usciranno dalle amministrative del 10 giugno. È un momento delicato per il nostro territorio, così marginale e con dati economici che ne dimostrano difficoltà e fragilità; fragilità che si manifesta soprattutto nei comuni dell’entroterra. La costa, con il turismo balneare, ha infatti una maggior attrattività turistica e possibilità di sviluppo economico».

«Come associazione di categoria – prosegue Biondi – crediamo però che anche l’entroterra abbia delle potenzialità e opportunità da sfruttare, e in questo convegno vogliamo parlarne, rifletterci e speriamo sia di stimolo per i futuri governi comunali delle Colline Metallifere. Da questo convegno verrà fuori un breve documento con le proposte di Confesercenti che saranno inviate a tutte le amministrazioni e ai candidati dei Comuni dell’entroterra».

Tra i relatori Alessandra Casini, direttrice del Parco delle Colline Metallifere, Claudio Saragosa, professore di pianificazione urbanistica all’università di Firenze, Giancarlo Dell’Orco, destination manager e presidente della cooperativa Coopera, Rossano Pazzagli, professore di storia del territorio all’Università del Molise e direttore della scuola Piccoli comuni per la rigenerazione, Giancarlo Farnetani, presidente del Centro studi turistici, Giuseppe Salomi, dell’area manager central north Italia di Booking.com. Modera Andrea Biondi.

L’appuntamento è fissato per venerdì 24 maggio alle 15.30 nella sala conferenze della porta del Parco di Gavorrano.