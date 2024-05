Agenzie immobiliari: Fimaa Confcommercio leader nel settore

Grosseto. Portafoglio incarichi, in crescita del +3,9%; valore degli immobili trattati, salito del +26,1%; sopra a 9milioni di euro il valore medio del portafoglio di ciascuna agenzia associata. Sono i numeri del successo delle agenzie immobiliari della provincia di Grosseto associate a Fimaa, Federazione italiana mediatori e agenti d’affari aderente a Confcommercio. Dati che emergono dal rapporto annuale elaborato in esclusiva per la Maremma dall’agenzia AgentPricing, consolidato partner di Fimaa-Confcommercio.

In occasione del 70° anniversario di Fimaa celebrato a Napoli nello scorso mese di marzo, AgentPricing ha deciso di condurre un’analisi approfondita del mercato immobiliare e delle agenzie italiane al fine di fornire un quadro numerico dei vantaggi derivanti dall’associazione con Fimaa. Attraverso l’esame dei dati provenienti dai principali portali immobiliari, il report offre una panoramica dettagliata del settore immobiliare in Maremma nel 2023. In particolare, l’indagine mette in luce il numero di incarichi attualmente gestiti dalle agenzie Fimaa in provincia di Grosseto e analizza il numero di immobili venduti nel 2023.

I dati

Il report presenta un’analisi in termini di quantità di immobili, valore degli immobili e altri indicatori rilevanti. Le stime di cui si è tenuto conto sono state elaborate attraverso un insieme di metodi, incluse le analisi degli immobili presenti sui portali, sondaggi e dati storici. Lo studio, pertanto, non pretende di essere un’analisi definitiva del mercato immobiliare, ma, piuttosto, uno strumento per fornire un’indicazione generale delle tendenze e delle comparazioni tra le 150 agenzie associate Fimaa in provincia di Grosseto e quelle non associate.

Secondo lo studio di AgentPricing, le agenzie Fimaa in provincia di Grosseto nel corso del 2023 hanno ottenuto 24,8 incarichi con un portafoglio di agenzia di 9.034.165 euro. Nonostante il minor numero di immobili venduti nel 2023 (-27%), la provvigione potenziale delle agenzie Fimaa in provincia di Grosseto è stata maggiore del 5,7% rispetto alle agenzie non Fimaa.

“Sono dati molto interessanti perché mettono in evidenza note positive – commenta Luciano Bianchi, presidente provinciale di Fimaa-Confcommercio Grosseto –, disegnando allo stesso tempo un percorso chiaro sul quale è necessario iniziare a lavorare quanto prima. Mentre a livello nazionale, infatti, sia il valore medio di transazioni sia il valore medio degli immobili in portafoglio è piuttosto elevato, in provincia di Grosseto risultiamo essere al di sotto della media. Questo aspetto può essere oggetto di riflessione e di valutazione. Tuttavia, l’indagine rileva come anche grazie al supporto tecnico, amministrativo e professionale che Fimaa riesce a dare a ciascun associato i tempi per arrivare a rogito sono molto più brevi (-15,7% rispetto alla media nazionale) e l’incasso provvigionale più alto (+ 5,7% rispetto alla media nazionale). Numeri che fugano ogni dubbio sull’importanza, per un agente immobiliare, di essere associato alla nostra Federazione”.