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“The Breakdown Challenge”: nel centro storico due giorni di sport, spettacolo e cultura urban

Il programma dell'iniziativa

di Redazione
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Grosseto. Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell’evento “The Breakdown Challenge”, previsto per il 20 e il 21 giugno a Grosseto.

«Accogliere a Grosseto un evento come ‘The Breakdown Challenge’ è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità – ha sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Si tratta di una manifestazione che va ben oltre l’aspetto sportivo e competitivo, perché riesce a mettere insieme cultura, aggregazione, inclusione sociale e partecipazione giovanile, offrendo ai ragazzi occasioni di confronto, crescita e condivisione attraverso il linguaggio universale dello sport e dell’arte urbana. La nostra città continua a dimostrare di essere un luogo dinamico, capace di ospitare iniziative di rilievo nazionale e internazionale e di valorizzare nuove forme di espressione che coinvolgono le giovani generazioni. Il breaking, oggi disciplina olimpica e sempre più diffusa tra i giovani, rappresenta un esempio concreto di come passione, impegno e talento possano trasformarsi in opportunità di crescita personale e collettiva».

L’evento, organizzato in collaborazione con Odissea 2001, trasformerà il centro storico della città nel cuore pulsante della cultura urbana europea.

«”The Breakdown Challenge” – ha aggiunto l’assessore allo sport, Fabrizio Rossirappresenta un appuntamento di grande valore per il nostro territorio e per il movimento sportivo cittadino. Ospitare una manifestazione che coinvolge atleti, giovani e appassionati provenienti da diverse realtà significa promuovere non solo la pratica sportiva, ma anche i valori dell’inclusione, del rispetto e della condivisione. Come amministrazione crediamo fortemente nello sport come strumento di crescita personale e sociale e siamo felici di sostenere eventi capaci di avvicinare le nuove generazioni a discipline dinamiche e sempre più apprezzate a livello internazionale. Saranno due giornate di spettacolo, energia e partecipazione che contribuiranno a valorizzare Grosseto e la sua capacità di accogliere iniziative di qualità».

Il programma

Sabato 20 giugno

Ore 19.00 – Inaugurazione del festival con una battle tra 8 dei ballerini più forti d’Europa in piazza del Duomo.

Domenica 21 giugno

Ore 13.00 – Inizio della competizione alla Sala Eden
Ore 21:00 – Main Event: semifinali e finali con i ballerini più forti del mondo

«Portare “The Breakdown Challenge” a Grosseto – ha dichiarato l’organizzatore, Edoardo “Xedo” Bernardinirappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e il risultato di un duro lavoro iniziato con l’obiettivo di offrire al pubblico un evento di alto livello, capace di coniugare spettacolo, competizione e condivisione. Vogliamo creare un punto di incontro per atleti, artisti e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero, valorizzando al tempo stesso una disciplina che negli ultimi anni ha conquistato una crescente attenzione anche grazie al suo ingresso nel panorama olimpico».

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