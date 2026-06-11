Musica, cultura, natura e tradizioni: un weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un weekend ricco di iniziative è in programma a Castiglione della Pescaia. Musica, archeologia, arte, natura e tradizioni popolari saranno protagoniste di tanti eventi.

Il programma

In occasione delle Giornate europee dell’archeologia, che si svolgeranno in tutta Europa dal 12 al 14 giugno, il Muvet di Vetulonia inaugura sabato 13 giugno alle 16:00 le visite guidate dedicate alla mostra temporanea “Un mecenate e i suoi tesori”. Il percorso espositivo consentirà ai visitatori di approfondire la conoscenza delle opere della collezione Ruggi Bilotti d’Aragona, recentemente arricchita dalla celebre scultura “Forme uniche della continuità nello spazio” di Umberto Boccioni, molto apprezzata dal pubblico. Le visite con le archeologhe dello staff del museo alla scoperta delle storie delle meravigliose opere dall’antichità al XX secolo, proseguiranno anche domenica 14 giugno alle 11.00. L’ingresso al museo sarà a tariffa ridotta, mentre la visita guidata sarà gratuita.

.La giornata di sabato si conclude con “Maremma… che notte!”, una grande festa dedicata agli anni Novanta che animerà il centro di Castiglione della Pescaia a partire dalle 21.00. Per una sera le vie del paese si trasformeranno in uno scenario ispirato a uno dei decenni più amati, quello degli anni Novanta, tra musica, luci, intrattenimento e negozi aperti fino a tarda sera. Un’occasione per vivere il centro storico in un’atmosfera retrò, di festa e condivisione, dove a predominare sarà il look: jeans a vita alta, colori fluo, bomber, salopette e tanti accessori. L’evento è organizzato dal Centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia.

La giornata di domenica 14 giugno sarà dedicata alla valorizzazione delle tradizioni locali con la presentazione del libro “Battesse male! – L’antico gioco della Palla Eh!”, in programma a Vetulonia. La giornata prenderà il via alle 15.00 in piazza Principe Umberto con una dimostrazione dell’antico gioco che per generazioni ha rappresentato un importante elemento identitario delle comunità di Vetulonia e Tirli. Alle 20.00 un aperitivo al Ritrovo di Bes, mentre alle 21.30, in piazza Vatluna, si terrà la presentazione del volume “Battesse male!”, realizzato dall’associazione Amici di Vetulonia Aps e dall’associazione Palla Eh!, che raccoglie fotografie storiche e testimonianze dedicate a questa affascinante tradizione popolare.

Partecipano i curatori del libro Manuela Nesi, Davide Rossi, il sindaco Elena Nappi e l’editore Mario Papalini.