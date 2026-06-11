“A questa distanza, io ti sento lo stesso”: ecco il primo romanzo della scrittrice Sabrina Pitzus

Follonica (Grosseto). Dalla passione per la scrittura alla pubblicazione del suo primo romanzo. Sabrina Pitzus, scrittrice di Follonica, ha recentemente pubblicato “A questa distanza, io ti sento lo stesso”, con Aletheia Editore.

Il libro

Il libro nasce dal desiderio di raccontare quelle emozioni e quei legami che continuano a farsi sentire anche quando la distanza sembra separarci. Una storia intensa che affronta temi come l’amore, la mancanza e l’importanza delle persone che, nonostante tutto, continuano a occupare un posto speciale nella nostra vita.

Per Sabrina Pitzus, la scrittura è sempre stata un modo per trasformare emozioni e pensieri in storie e vedere questo primo romanzo prendere vita rappresenta un traguardo importante e l’inizio di un percorso che spera di continuare a coltivare nel tempo.

«Scrivere è sempre stato il mio modo di dare voce a ciò che spesso è difficile esprimere a parole. Pubblicare il mio primo libro è un sogno che si realizza e spero che questa storia possa emozionare e far sentire meno soli i lettori che si riconosceranno tra le sue pagine», racconta l’autrice.

“A questa distanza, io ti sento lo stesso” è disponibile online e rappresenta il debutto letterario di Sabrina Pitzus, giovane autrice di Follonica che, con questo primo lavoro, desidera condividere con i lettori una storia capace di lasciare qualcosa nel cuore.