Porto, Alternativa: “Quattordici anni di interventi tampone e spot elettorali”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il porto canale di Castiglione della Pescaia torna al centro del dibattito politico.

La lista civica e forza politica Alternativa lancia un durissimo atto d’accusa contro l’attuale amministrazione comunale e il sindaco, denunciando una gestione dell’infrastruttura definita «puramente mediatica» e priva di una reale visione strategica.

«Nelle ultime settimane stiamo assistendo ai soliti spot elettorali che confidano, evidentemente, sulla memoria corta dei cittadini – esordisce la nota del gruppo politico, che punta il dito in particolare sugli ultimi annunci riguardanti l’imboccatura del porto canale -. Come lista civica e forza politica Alternativa, però, non possiamo e non vogliamo far finta di nulla».

Per Alternativa, la gestione di quella che dovrebbe essere la principale colonna portante dell’economia castiglionese è stata fallimentare. Il porto, spiegano i rappresentanti della lista, è da troppo tempo ostaggio di una politica del giorno per giorno: «Il porto dovrebbe essere il motore trainante della nostra economia locale, eppure da ben 14 anni si va avanti solo ed esclusivamente a colpi di interventi tampone. Di strutturale e lungimirante non è stato fatto nulla: lo zero assoluto».

Nel mirino dell’opposizione finiscono le passate amministrazioni di cui l’attuale sindaco era vice, e l’attuale primo cittadino, accusati di preferire la propaganda alla concretezza. La nota di Alternativa richiama alla memoria i toni trionfalistici con cui erano state presentate le barriere soffolte all’insenatura, definendoli un’operazione di facciata smentita dai fatti e dai rischi reali corsi da chi il porto lo vive e lo lavora.

A riprova della gravità della situazione, il gruppo civico rievoca un episodio recente e decisamente preoccupante: «Solo pochi mesi fa, la precarietà della situazione ha rischiato di provocare un grave incidente a una motovedetta e al suo equipaggio della Capitaneria di Porto. Un episodio inquietante che dimostra come la realtà sia ben diversa da quella raccontata nei palazzi del Comune».

Il comunicato si chiude con una bocciatura senza appello del sindaco e del suo metodo di governo del territorio, chiedendo un cambio di passo radicale per il futuro di Castiglione della Pescaia.

«La memoria di qualcuno sarà anche corta, ma i nodi vengono sempre al pettine – incalza Alternativa -. Da parte del sindaco registriamo la solita sfilata di spot elettorali in cui l’unico vero obiettivo è apparire e monetizzare il consenso immediato, senza mai risolvere i nodi storici del territorio. Castiglione della Pescaia e i suoi operatori economici meritano serietà, sicurezza e molto di meglio».