Anziani, arrivano i centri estivi: dalla ginnastica alla realtà virtuale, tante attività gratuite

Grosseto. Ginnastica, lettura dei giornali, laboratori di poesia o di realtà virtuale, giochi e film: sono alcune delle attività dei centri estivi gratuiti per anziani che prenderanno il via dal 15 giugno fino al 15 settembre, in due sedi: a Follonica all’Auser i Tre Saggi (in via Palermo, nella pineta di Levante, all’ex bocciodromo) e a Grosseto, al centro sociale Pace Aps (in via Inghilterra 93).

L’iniziativa è promossa dalla cooperativa Nomos in collaborazione con Auser Grosseto e Confartigianato Imprese Grosseto e il sostegno del Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo attraverso il progetto “Un ponte sul tempo – Supporto consapevole e attivo per tutti i tipi di invecchiamento”.

Il centro estivo è uno spazio protetto e accogliente dove anziani, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, possono partecipare ad attività creative, ludiche ed educative, condotte da personale esperto, trascorrendo i mesi estivi in compagnia, divertendosi.

“L’estate rappresenta un momento di profonda fragilità per gli anziani – spiega Gaia Guidotti, vicepresidente di Nomos –. Quando le reti familiari partono per le vacanze e le attività cittadine rallentano, la solitudine diventa un rischio reale, aggravato dal caldo e dalla chiusura dei consueti punti di aggregazione. Per rispondere a questo bisogno abbiamo attivato il centro estivo: non un semplice luogo di sosta, ma uno spazio dove il rigore scientifico della prevenzione del decadimento cognitivo incontra il piacere della socialità. Vogliamo trasformare i mesi estivi in un’occasione di benessere per gli anziani”.

“L’estate è spesso il periodo in cui gli anziani si trovano più esposti alla solitudine, alla riduzione delle attività quotidiane e agli effetti del caldo – dichiara Roberto Malfetti, presidente di Anap Grosseto –. Per questo iniziative come i centri estivi rappresentano una risposta concreta e preziosa: offrono compagnia, stimoli, movimento, relazioni e occasioni di benessere in un contesto sicuro e accogliente. Come Anap Grosseto guardiamo con grande attenzione a tutti i progetti capaci di sostenere un invecchiamento attivo e dignitoso. La collaborazione con Nomos, Auser e Anap di Confartigianato Imprese Grosseto va esattamente in questa direzione: costruire una rete territoriale che sappia prendersi cura delle persone anziane anche nei momenti dell’anno in cui la fragilità rischia di diventare più pesante”.

Gli incontri saranno una volta a settimana per 3 ore consecutive per tutta l’estate.

Ogni giornata inizia con l’accoglienza per far conoscere gli anziani tra loro, e con il “Caffè della Memoria”, la lettura dei giornali e dibattiti guidati per restare connessi con il mondo e l’attualità. Spazio poi a esercizi di mobilità dolce, all’osservazione di quadri, l’uso della realtà virtuale, o laboratori di poesia e collage per stimolare l’attenzione e a giochi teatrali e visoni di film per stimolare le emozioni e i sentimenti, rafforzando l’equilibrio psicologico.

Partecipazione gratuita, previo colloquio conoscitivo. Per informazioni: cell. 377.554 5380, e-mail assistenzadomiciliarenomos.it.