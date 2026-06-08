Concerto di fine anno della scuola media: gli studenti emozionano il pubblico

Follonica (Grosseto). Due serate indimenticabili hanno concluso l’anno scolastico della scuola media Pacioli di Follonica, regalando al pubblico momenti di grande musica, emozione e partecipazione.

Il concerto si è svolto in due appuntamenti distinti: una prima serata dedicata alle famiglie, ai parenti e agli amici degli studenti della sezione musicale della scuola e una seconda rappresentazione aperta anche agli alunni delle scuole primarie, che hanno potuto assistere a uno spettacolo coinvolgente e ricco di entusiasmo.

I ragazzi dell’indirizzo musicale hanno offerto una performance eccellente, dimostrando talento musicale, impegno e una notevole maturità artistica. Il pubblico ha accolto ogni esibizione con calorosi applausi, premiando il lavoro svolto durante l’intero anno scolastico.

Il concerto

Protagonisti assoluti gli alunni della classe 3ª A, che si sono esibiti per l’ultima volta insieme prima di salutare la scuola e intraprendere un nuovo percorso di studi. Particolarmente toccante il momento finale, quando gli studenti, visibilmente emozionati, hanno salutato i propri professori e tutti gli insegnanti che li hanno accompagnati nel loro percorso di crescita, un gesto semplice ma significativo, che ha testimoniato il forte legame creatosi negli anni trascorsi insieme.

Molto apprezzate anche le parole del professore di musica, che ha voluto sottolineare non solo le capacità artistiche dei ragazzi, ma soprattutto le loro qualità umane: «I ragazzi in questi 3 anni sono stati un esempio per il loro comportamento, la loro dedizione e la loro educazione. Hanno affrontato ogni attività con serietà e spirito di collaborazione, ottenendo risultati che ci rendono davvero orgogliosi».

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i docenti della scuola e in particolare agli insegnanti del musicale Ivan Calò, Meossi Bonizzella, Luigi Alicandro, Augusto Lanzini, che hanno contribuito alla realizzazione del concerto, sostenendo e guidando gli studenti con passione e professionalità, insegnando loro una disciplina complessa come la musica.

Il concerto di fine anno si è così trasformato non soltanto in una festa della musica, ma anche in un momento di saluto, di riconoscenza e di condivisione, destinato a rimanere nei ricordi degli studenti, delle famiglie e di tutta la comunità scolastica.