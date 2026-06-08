Trasferimento dei servizi, punto prelievi chiuso: ecco quando

Grosseto. La direzione di Zona Colline Metallifere, Amiata grossetana e Grossetana informa che domani, martedì 9 giugno, il punto prelievi di via Roma a Grosseto resterà chiuso per consentire il trasferimento del servizio al piano terra della sede di via Don Minzoni, che ospita la Casa della comunità.
Il servizio prelievi riprenderà regolarmente da mercoledì 10 giugno, mantenendo gli stessi orari e giorni di di apertura.
I pazienti potranno accedere dall’ingresso principale posto nella parte posteriore dell’edificio.