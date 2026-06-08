Home GrossetoTrasferimento dei servizi, punto prelievi chiuso: ecco quando
GrossetoSaluteSalute Grosseto

Trasferimento dei servizi, punto prelievi chiuso: ecco quando

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 63 views

Grosseto. La direzione di Zona Colline Metallifere, Amiata grossetana e Grossetana informa che domani, martedì 9 giugno, il punto prelievi di via Roma a Grosseto resterà chiuso per consentire il trasferimento del servizio al piano terra della sede di via Don Minzoni, che ospita la Casa della comunità.

Il servizio prelievi riprenderà regolarmente da mercoledì 10 giugno, mantenendo gli stessi orari e giorni di di apertura.

I pazienti potranno accedere dall’ingresso principale posto nella parte posteriore dell’edificio.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Anziani, arrivano i centri estivi: dalla ginnastica alla...

Grosseto diventa la capitale delle stelle cadenti: il...

Caritas, Rifondazione Comunista: “Grande lavoro per chi soffre,...

Clorofilla Film Festival cerca documentari per l’edizione 2026:...

Case popolari, il Sunia: “A Grosseto già oltre...

Auto esce di strada, sbatte e prende fuoco:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: