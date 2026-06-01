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Auto si ribalta: ferite madre e figlia

Incidente tra Farnese e Manciano

di Redazione
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Manciano (Grosseto). Nelle prime ore di questa mattina, i Vigili del Fuoco Volontari di Manciano sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 32, nel tratto tra Farnese e Manciano.

L’allarme è stato lanciato da un Carabiniere di passaggio. Sul posto erano presenti anche una pattuglia del Nucleo radiomobile di Pitigliano e il personale sanitario del 118.

L’incidente ha coinvolto un’auto, con a bordo una madre e la figlia di 10 anni. La minorenne era già riuscita a uscire autonomamente dal veicolo e, pur non riportando traumi evidenti, è stata affidata alle cure del personale sanitario.

La conducente si trovava invece ancora all’interno dell’abitacolo, con il veicolo ribaltato sulla carreggiata dal lato della guida. La donna, cosciente e dolorante, è stata estratta dai Vigili del Fuoco e consegnata alle cure del personale del 118 per gli accertamenti e il trasporto in ospedale.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

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