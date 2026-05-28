Contributo affitto, pubblicato il bando: come presentare la domanda

Orbetello (Grosseto). «L’amministrazione comunale ha aumentato le risorse messe a disposizione per il sostegno agli affitti per l’anno 2026, stanziando complessivamente 70mila euro»: a farlo sapere è l’assessore alle politiche abitative del Comune di Orbetello, Silvia Magi.

«E’ stato pubblicato – illustra Magi – il bando pubblico per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2026. La domanda deve essere presentata entro il 20 luglio 2026 e, quest’anno, l’amministrazione comunale ha aumentato le risorse messe a disposizione, stanziando, complessivamente, 70mila euro. L’incremento di 10mila euro rispetto all’annualità precedente si è reso necessario per compensare la diminuzione del contributo da parte della Regione Toscana».

«Con questo stanziamento – sottolinea l’assessore – l’Ente mira a offrire un aiuto concreto a famiglie, anziani e a tutti i cittadini in condizioni di vulnerabilità economica legate al pagamento dei canoni di locazione in un delicato momento di crisi. L’aumento dello stanziamento è stato deciso proprio in questo senso, per riuscire a sostenere il maggior numero possibile di famiglie e, in ogni caso, in tema di politiche abitative la nostra attenzione resta sempre alta».

«Si potrà quindi – conclude Magi – procedere alla liquidazione sia dei soggetti inseriti nella Fascia A che nella Fascia B anche quest’anno, secondo l’ordine stabilito nella graduatoria e nei limiti delle risorse stanziate».

Come presentare la domanda

Gli stampati per fare la domanda potranno essere ritirati dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 16, all’Urp nella sede di piazza del Plebiscito n.1, o scaricati dal sito internet www.comune.orbetello.gr.it nella pagina iniziale tra le news o nella sezione politiche abitative.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune o essere spedite a mezzo raccomandata A.R. riportante nome, cognome ed indirizzo del mittente, all’Ufficio politiche abitative del Comune, entro il 20 luglio 2026 (per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante), oppure spedite all’indirizzo e.mail protocollo@comune.orbetello.gr.it o per Pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneorbetello.it.