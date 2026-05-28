Trasporti, Potenti: “Presentata interrogazione per disagi pendolari su Tirrenica”

Grosseto. “Continua a preoccupare la situazione dei pendolari per i disagi sulla linea ferroviaria tirrenica. I cittadini dimostrano maturità e non contestano l’opportunità dei lavori, ma manifestano il malcontento per i collegamenti spezzati da Roma e Civitavecchia verso la Toscana costiera negli orari di punta.
Il servizio di bus sostitutivi non basta, considerato il traffico e l’impossibilità al trasporto di biciclette. In particolare, voglio esprimere la mia vicinanza ai pendolari costretti ad ore di attesa ad Orbetello prima di poter prendere il treno che li riporta a casa. Ho pertanto presentato al Senato un’interrogazione per chiedere l’intervento di Rfi”.
Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore della Lega e membro dell’VIII Commissione.