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Trasporti, Potenti: “Presentata interrogazione per disagi pendolari su Tirrenica”

di Redazione
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Grosseto. “Continua a preoccupare la situazione dei pendolari per i disagi sulla linea  ferroviaria tirrenica. I cittadini dimostrano maturità e non contestano l’opportunità dei lavori, ma manifestano il malcontento per i collegamenti spezzati da Roma e Civitavecchia verso la Toscana costiera negli orari di punta.

Il servizio di bus sostitutivi non basta, considerato il traffico e l’impossibilità al trasporto di biciclette. In particolare, voglio esprimere la mia vicinanza ai pendolari costretti ad ore di attesa ad Orbetello prima di poter prendere il treno che li riporta a casa. Ho pertanto presentato al Senato un’interrogazione per chiedere l’intervento di Rfi”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore della Lega e membro dell’VIII Commissione.

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