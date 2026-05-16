Incidente stradale: sei persone ferite

Gavorrano (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale 49 dell’Accesa, nel comune di Gavorrano.

Oggi pomeriggio, intorno alle 16.50, per cause in corso di accertamento, tre auto si sono scontrate. Nell’impatto, sono rimaste ferite sei persone.

Una donna di 57 anni è stata trasportata all’ospedale di Grosseto in codice 2, mentre tutti gli altri feriti sono stati trasportati in codice minore ai pronto soccorso degli ospedali di Grosseto e Massa Marittima.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa di Follonica, l’ambulanza della Croce Rossa di Gavorrano, le ambulanze delle Pubbliche assistenze di Sassofortino e di Massa Marittima, l’automedica di Follonica, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.